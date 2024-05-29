Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, belediye tarafından organize edilen gönüllü vatandaşların destekleriyle hazırlanan Gazzeli Masumlara Yardım Kermesini ziyaret etti.

Başkan Yalçın, “Gazze'de çocuk, genç, kadın, erkek demeden büyük bir zulümle karşı karşıya kalan masum insanlara yardım etmek, onların yaşam koşullarını iyileştirmek ve dayanışma göstermek amacıyla böyle bir kermes düzenledik” dedi.

Kermes ziyareti sonrası bir açıklama yapan Başkan Yalçın, “Gazze’de yaşayan mazlumların yaralarını sarabilmek onlara destek olabilmek adına bugün buradayız. Kermesimize hiç bir karşılık beklemeden destek veren gönüllü vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tarihe kara bir leke olarak yazılan masum çocukların hayatını kaybettiği bu zulme Akdağmadeni halkı her zaman olduğu gibi sessiz kalmayacaktır'' şeklinde konuştu.