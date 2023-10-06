Başkan Aydoğmuş, Yozgat iller arasında önemli bir yere sahip, Saraykent’e herzaman mütevazı çalışkan ve başarılı Kaymakamlar atanmıştır dedi.

Başkan Aydoğmuş yaptığı açıklamada, “Görev yapan bütün Kaymakamlar Saraykent’e büyük değerler katmıştır. İnanıyorumki Yeni atanan Kaymakam Osman Kurt’ta devletin kapısını milletimize açık tutacak ve aynı mütevazılıkla başarılı çalışmalar yapacak devletin ve milletin hakkını sonuna kadar koruyacaktır. Sayın Kaymakamımıza İlgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyor, görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)