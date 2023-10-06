Bölge Müdürü Bal, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Bölge Müdür Yardımcısı Aslı Erdoğan ve ilgili şube müdürleri ile çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, DSİ Bölge Müdürü Okan Bal ve beraberindeki heyet ile ilçede yürütülen çalışmaları yerinde incelediklerini söyledi.

Başkan Ekinci yaptığı açıklamada, “Delibaş Deresi Aydınlıkevler Mahallesi kısmının DSİ tarafından ıslah çalışmasının yapılması konusunda anlaşma sağladık. Devletimizin, belediyemizin imkanlarını şehrimiz için kullanmaya, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)