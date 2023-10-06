6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen yıkıcı deprem sonrasında Tokat’a gelen depremzedelere mart ayında aylık 20 ton suyun ücretsiz olarak verilmesi kararı alınmıştı. 6 aylık sürenin dolması üzerine Tokat Belediye Meclisinin ekim ayı gündeminde görüşülen sürenin altı ay daha uzatılması kararı alındı.

Depremzedelere verilen 20 ton ücretsiz su uygulamasının 6 ay daha devam etmesi kararının yerinde bir karar olduğunu belirten Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “Ekim ayı meclis toplantımızda aldığımız kararlardan bir tanesi de 6 Şubat’ta 11 ili etkileyen o büyük depremde depremzede olup da şehrimizde olan hemşerilerimiz ile ilgili oldu. Zira mart ayında aldığımız bir kararla 6 ay boyunca depremzedelerimize her ay 20 ton suyu ücretsiz vererek, bu hizmetimizi sunmuştuk. Bu altı aylık süre tamamlanmış ve şehrimizde halen depremzedelerin olduğunu tespit ettik. Biz de tekrardan şu anda şehrimizde depremzede olarak misafir ettiğimiz bu hemşerilerimize aylık 20 ton suyu 6 ay daha ücretsiz bir şekilde vermenin kararını belediye meclisimizce oyladık ve tüm meclis üyelerimizin vermiş olduğu kabul oyu ile bu kararı almış bulunmaktayız" Şeklinde Konuştu. (İHA)