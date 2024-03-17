Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Aydoğmuş mesajında "Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünde, bu vatan uğruna gözlerini kırpmadan canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizi ‘Şehitler Günü’nü anmanın onuru ve gururunu yaşıyoruz” dedi.



Aydoğmuş yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Tarih boyunca birlik ve beraberliği ile birçok zorluğun üstesinden gelen, tarihe yön veren parlak zaferlere imza atan aziz milletimiz, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını bugün de canı ve kanı pahasına korumasını bilmiş, geçmişinden aldığı güçle, 109 yıl önce bugün, dünya tarihinden silinmeyecek bir büyük destan yazmıştır. Çanakkale Zaferiyle, bugün bölgesinde ve küresel ölçekte dünyanın söz sahibi ülkelerinden biri haline gelen Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulabilmesi için bir meşale yakılmış, aynı zamanda medeniyet yürüyüşümüzün en önemli ilham kaynaklarından biri olmuştur. 19 Şubat 1915 tarihinde başlayan ve Türk milletinin varlığını sürdürmek için mücadele verdiği Çanakkale Savaşı, tüm dünyaya Türk askerinin imkânsızı başardığı, vatan sevgisini ve iman gücünü en üst safhada ortaya koyduğu gibi, düşmana da ‘Çanakkale geçilmez’ gerçeğini kabul ettirmiştir. Bu nedenle Çanakkale Zaferi, kahraman Türk Milleti’nin varlığını yeniden ortaya koyduğu bir destanın adı olup, bu destanın her satırında insanlık onuru vardır. Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, ruhları şad olsun diyor, kahraman gazilerimize de sonsuz şükranlarımı sunuyorum.”