Vali Mehmet Ali Özkan, “Anadolu’nun her köşesinden şehadet şerbetini içmek üzere cepheye koşan Mehmetçiklerimizi rahmetle anıyorum” dedi.

Vali Özkan mesajında şunları söyledi: “Tarihte eşine az rastlanan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum’ sözünün vücut bulduğu, Türk Milletinin bütün imkânsızlıklara rağmen vatanını korumak için, istiklali uğruna verdiği mücadelenin destanı olan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şanlı Türk Ordusunun ‘Çanakkale geçilmez!’ sözünü altın harflerle savaş tarihine yazdırdığı ve tarihin akışını değiştiren bu şanlı Zaferin 109. yılını kutlamanın onurunu yaşamaktayız. Anadolu’nun her köşesinden şehadet şerbetini içmek üzere cepheye koşan Mehmetçiklerimiz, birlik ve beraberliğimizin ne kadar sağlam olduğunu, Aziz Türk Milleti’nin; vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı için yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını bir kez daha tüm dünyaya kanıtlamıştır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakların bize yurt olmasını, yurt olarak kalmasını sağlayan tüm Türk Büyüklerini, Türk Gençliğini, Türk Milleti'nin bölünmez bütünlüğü uğruna hayatlarını feda eden aziz Şehitlerimizi, kahraman Gazilerimizi; rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun, milletimiz ebediyen var olsun.”