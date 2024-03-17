Yozgat Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hekimi Uz. Dr. Tuğba Yalvaç tarafından hastane personeline “Bilişim Teknolojileri ve Teknoloji Bağımlılığı” hakkında bilinçlendirme eğitimi verildi.

Günümüzde insanların teknolojiyle iç içe bir hayat sürdürdüğünü belirten Uz. Dr. Yalvaç, “Günlük hayatta kullandığımız pek çok yenilik, teknolojik gelişmelerin bize sunduğu imkanlar ile ilgilidir” dedi.

Uz. Dr. Tuğba Yalvaç yaptığı açıklamada, “Teknolojinin insan hayatı açısından sunduğu pek çok avantajdan bahsetmek mümkünken teknolojinin aşırı, kontrolsüz ve ölçüsüz kullanımı pek çok sorunu da beraberinde getirebilir. Bugün teknolojinin aşırı kullanımının yaygın bir sorun olduğu bilinmektedir. Buna göre bireyin sosyal ve fiziksel hayatını sekteye uğratacak kadar teknolojiyi kullanması, saatlerini internette geçirmesi ve internetin olmadığı durumlarda sıkıntı ve yoksunluk hissi yaşaması gibi durumlar, teknoloji bağımlılığın göstergeleri olarak değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.

Teknoloji bağımlılığının belirtilerinden de bahseden Yalvaç, “Bilgisayar başında saatler geçirmek, bu nedenle fiziksel rahatsızlık hissetmek ancak hissedilen rahatsızlıklara rağmen kullanmaktan vazgeçememek. Bilgisayarın, internetin ya da telefonun olmadığı zamanlarda sıkıntı hissetmek, yoksunluk duygusu yaşamak veya gerginleşmek. Gündelik hayatın gerekliliklerini ve sorumluluklarını yerine getirememek, işlere odaklanamamak veya önemli işler arasında bile sık sık bu aletleri kontrol etme isteği duymak. Sanal ve anonim sosyal ilişkileri yüz yüze ilişkilere tercih etmek. Günün çok büyük bir bölümünü teknoloji kullanımı ile geçirmek.

Sebep olduğu olumsuzlukların farkında olunmasına rağmen, bu araçların kullanımından vazgeçememek” diye konuştu.

Yalvaç açıklamasını şu şekilde tamamladı: “Kapsayıcı bir kavram olan teknoloji bağımlılığının pek çok özel bağımlılık türünü de içerdiği söylenebilir. Bunlardan bazıları; ‘ekran bağımlılığı, televizyon bağımlılığı, akıllı telefon bağımlılığı, online alışveriş bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, internet bağımlılığı, oyun bağımlılığı’ ve benzeri olarak sıralanabilir. Teknoloji bağımlılığı, her yaşta ve her cinsiyette görülebilecek bir sorundur. Bireysel önlemler ile teknolojinin akılcı ve kontrollü kullanımı sağlanabilmekle birlikte, sosyal, fiziksel ve ruhsal olarak yarattığı sorunlarla baş edilemediği durumlarda profesyonel destek alınmalı ve bunun tedavi edilebilir bir sorun olduğu unutulmamalıdır.”

Konferans salonunda verilen eğitim sonrası hastane poliklinik girişinde stant açılarak Eğitim Birimi tarafından vatandaşlara bilgilendirilmede bulunuldu.