Aydoğmuş'tan Anlamlı Ziyaret

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Akdağmadeni Sosyal Güvenlik Kurumu'na yeni atanan Müdür Davut Yaman'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.



Aydoğmuş, ziyaretin ardından Gelecek Partisi Akdağmadeni İl Genel Meclis Üyesi Adayı ve Ahisavi Mahallesi Muhtar Adayı Yaşar Esgi ile birlikte, Pençe-Kilit Operasyonu sırasında yaralanan Koray Taştan'ı Boyalık köyündeki evinde ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Aydoğmuş ve Esgi, kahraman askere şükranlarını sundu.

Ziyaretlerin devamında, Koray Taştan için verilen mevlit yemeğine katılan Aydoğmuş, burada yaptığı konuşmada, "Milletimizin bağrından çıkan kahramanlarımızın her zaman yanındayız. Onların fedakarlıkları, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için en büyük teminatımızdır" dedi.