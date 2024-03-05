Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından lise ve üniversite öğrencilerine yönelik umre ödüllü bilgi yarışması 9 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Lise ve üniversite öğrencilerinin katılacağı bilgi yarışmasında dereceye girecek öğrenciler umre ile ödüllendirilecek. Yarışmaya katılmak isteyen lise ve üniversite öğrencileri 1 Mart tarihinde başvurularını tamamladı. Bilgi yarışması ise 9 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek.

Yozgat İl Müftülüğü ve İlçe Müftülükleri tarafından duyurusu yapılan bilgi yarışmasına Yozgat’tan çok sayıda öğrenci başvuru yaptı.

BİLGİ YARIŞMASININ USUL VE ESASLARI

Yarışma 9 Mart 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da yüz yüze yapılacaktır. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları hususunda kendi beyanları esas alınacak olup yarışmayı kazandıkları takdirde bilgilerini ibraz etmeleri istenecektir. Aranan şartlara uymayan yarışmacı başarısız sayılacaktır. Yarışmacılar Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından “İslam İlmihali ve Mukaddes Miras Kudüs” isimli eserlerden sorumlu olacaklardır. Yarışma neticesinde her ilden birincilik elde edenler ile birincilik elde edenler dışında Türkiye genelinde dereceye giren ilk 44 öğrenci başkanlık tarafından umre ile ödüllendirilecek; ayrıca müftülükler dereceye giren diğer öğrencileri imkânları nispetinde ödüllendirebileceklerdir.

Umre ödülüne hak kazanan öğrenciler yurt dışı harcı ve pasaport işlemlerini kendileri yapacaklardır.

Yarışmaya ilişkin itirazlar yarışma tarihini takip eden 5 iş günü içerisinde elektronik posta yoluyla [email protected] adresine yapılabilecektir.

Yarışma sonuçları yarisma.diyanet.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Her yarışmacı yarisma.diyanet.gov.tr adresine bırakılan linkten T.C. kimlik numarasını girmek suretiyle yalnızca kendisine ait puanı, il sıralaması ve ülke sıralaması, doğru/yanlış işaretlediği soru, boş bıraktığı soru sayısı verilerine ulaşabilecektir.

80 sorudan oluşacak yarışmanın süresi 120 dakika olup, her soru 1,25 puan değerinde olacaktır. Yarışma sonrasında komisyon kararı ile iptal edilen sorular doğru kabul edilecektir.

Yarışmada yanlış cevaplar dikkate alınmayacak sadece doğru cevaplar üzerinden puanlama yapılacaktır.

Yarışma puanları eşit olan adaylardan, yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Yaşta da eşitlik olması halinde öğrenciler il müftülüğüne davet edilip çekilecek kura ile kazanan tespit edilecektir.