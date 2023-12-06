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Aydıncık Kaymakamı Alperen Yıldırım vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Vatandaşların istek ve taleplerini dinlemek için halk toplantıları gerçekleştiren Kaymakam Yıldırım, Küçük Toraman, Büyük Toraman ve Benlioğlu köylerini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen halk toplantısına Kaymakam Alperen Yıldırım’ın yanı sıra il genel meclis üyeleri ve birim amirleri katıldı.

Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirdikleri devlet ile vatandaşların buluşma noktası olan halk toplantısında Yıldırım vatandaşlarla bir araya geldi.

ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRDİ

Kaymakam Yıldırım, halk toplantısı sonrasından Büyük Toraman köyündeki Şehit Ali Çelik’in kabrini ziyaret etti. Daha sonra Yıldırım 77 yaşındaki Güllü Kocabaş’ı hanesinde ziyaret etti.