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En kısa sürede yapımının tamamlanıp haklın hizmetine sunulacağını belirten Belediye Başkanı Gökhan Coşar, çalışmaları yerinde inceledi.

İnceleme sıralarından yetkililerden bilgi alan Başkan Coşar, ilçenin bir hayalini daha gerçekleştirdiklerini söyledi.

Eser ve hizmet siyasetinin en somut ve en güzel örneklerinden birisi olan yeni terminal binasında çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan Coşar, Boğazlıyan’ın ulaşım ihtiyacını en modern şartlarla karşılayacak ve ilçenin şehir dışına çıkış kapısı olacak bu önemli eserin şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Yeni terminalin son derece modern ve işlevsel bir binaya kavuşacağını belirten Coşar, “İlçe halkına daha iyi hizmet verebilecek, diğer il ve ilçelerin uğrak yeri haline gelecek yeni terminalin, ilçe ekonomisine de büyük katkılar sağlayacak. Yeni binamız hizmete girdiği zaman yüzlerce araç ilçemizde mola verecek, terminal yanında bulunan iş merkezlerimizden alışveriş yapma imkânı bulacak. İlçemize yapılan yeni terminal binamız ilçemizin cazibe merkezi haline gelecek” dedi.

“EKSİKLİKLERİ GİDERİYORUZ”

Mevcut binanın çok eski ve yeterince hizmet verdiğini vurgulayan Coşar, “Malumunuz mevcut terminal binamız çok eski ve yeterince hizmet veremiyor. Seçim çalışmalarımızda söylediğimiz gibi memleketimizin bütün eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz. Bu çerçevede ilçemize yeni bir terminal binası kazandıracağımızı söyledik. İmkanlar dahilinde tek tek yerine getirmeye çalışıyoruz. Boğazlıyan'a yakışan yeni terminal binamızda çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. İlçemize vizyon katan daha birçok önemli projelerimizi ve yatırımlarımızı hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“SİYASETİMİZİN EN ÖNEMLİ ÖRNEKLERİ”

Eser ve hizmet siyasetin en önemli örneklerinden olduğunu söyleyen Coşar, “Yapımını tamamladığımız ve açılışını yapacağımız yeni terminal binamızda bugün incelemelerde bulunduk. Durmak yok. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yeni binamızı en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.