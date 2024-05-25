Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde belediyenin yaptığı çalışmalar ile çeşme suyu içilebilir hale geldi.

Kırşehir Çiçekdağı Belediye Başkanı ilçedeki çeşmelerden akan suların içilebilir haline geldiğini söyleyerek; "2014 yılı itibariyle çalışmasını başlatmış olduğumuz içilebilir tatlı suyu ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor ve bugün de bu kazanımı resmi olarak devir teslim imzaları ile belediyemizce devralmış bulunuyoruz" dedi.

SU DEPOLAMA ALANI BİN 500 TON OLDU

Öte yandan, belediye tarafından yapılan çalışmayla ilçenin su depolama alanı bin 500 tona çıkartılırken; uzaktan takip ve kontrol sistemi olan otomasyon sistemi de ilçeye kazandırıldı.