Akdağmadeni ilçesine bağlı Oluközü Beldesine kurulan turşu üretim tesisini Kaymakam Furkan Nezir, incelemelerde bulundu.

Akdağmadeni Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce geliştirilen proje doğrultusunda Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) desteği ile kadın istihdamına yönelik Oluközü Beldesine turşu tesisi kurulmuştu. Daha önce evlerinde kurdukları turşuların seri üretimine geçen kadınlar aile ekonomilerine de katkı sunuyor. Tesisten önce çiftçilik ile uğraşan kadınlar şimdi kendi ürettikleri turşuları satarak aile ekonomisine katkı sağlamaya başladı. Kadınların çalıştığı tesiste tamamen yöresel ürünlerden elde edilen, sirke ve limon tuzu kullanılmadan yapılan turşular yurt genelinde vatandaşların beğenisine sunuluyor. Üretime devam eden tesiste Kaymakam Nezir, incelemelerde bulundu.

Oluközü Belediyesi hizmet binasında faaliyete başlayan ‘Meşhur Oluközü Turşusu’ üretim tesisi hem ilçenin, hem de beldenin tanıtımına katkı sağlayarak aynı zamanda da bölge halkına istihdam sağlamakta. Nezir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aydın’dan ve fabrikayı işleten kadın kooperatifi üyelerinden fabrikanın işleyişi ve içinde bulunan makinalar hakkında bilgi aldı.

Akdağmadeni İlçe Tarım Müdürlüğü ve belediyenin desteği ile tesise kavuştuklarını aktaran üretim yapan kadınlar, tesise kavuştukları için çok mutlu olduklarına vurgu yaptı.

Tesiste hizmet veren kadınlar, "Önce biz kendi köyümüzün ürünlerinden aldık. Köylülerimizin ürünü bittikten sonra Akdağmadeni’nden almaya başladık. Turşularımız çok güzel sirke ve limon tuzu kullanmıyoruz, 18 çeşit turşumuz var. Lahana, havuç, sarımsak, salatalık, karışık turşularımız var. Kahvaltılık turşumuz var, çeşitlerimiz çok yani. Buradaki turşularımız yeni yeni açılmaya başlandı, bayağı satış yapıyoruz. Arkadaşlarımızla kendi evimizin bütçesini kurtarmaya çalışıyoruz. Emeklerimizin karşılığını da aldık, alacağız, öyle düşünüyoruz. Pazar sıkıntımız yok, buradan elden alan da var. Anadolu kadını üretiyor, çalışıyor, ekonomiye destek veriyoruz, geçimimizi sağlıyoruz. Gurur duyuyoruz kendimizle. Buradan geçimimizi sağlıyoruz. Ailemize katkıda bulunuyoruz. Çok güzel seviyorum, içimden gelerek yapıyorum" dedi.