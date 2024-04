Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, Yozgat ve Kırşehir'de Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı taşra birimleri ile 2024 yılı Nisan ayı Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Toplantıda, Yozgat ve Kırşehir'deki tarım ve ormancılık faaliyetleri değerlendirildi ve 2024 yılı için planlanan projeler görüşüldü.

Toplantıya Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, Milli Parklar Müdürleri Hasan Tezer ve Cihan Can Eğilmez, DSİ Müdürleri Mustafa Can Demirkan ve Nurettin Şenol, EBK Süt Kombine Müdürü Akif Başol, EBK Et Kombine Müdürü Selahattin Yadsıman, TMO Müdürleri Ramazan Karaboğa ve Hasan Öztürk, TKDK Yozgat İl Müdürü Selim Türker ve diğer yetkililer katıldı.

Belediye Başkanı Arslan, toplantıda yaptığı konuşmada, "Tarım ve ormancılık, ülkemizin en önemli sektörlerinden biridir. Bu sektörlerin gelişmesi için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Bugünkü toplantıda Yozgat ve Kırşehir'deki tarım ve ormancılık faaliyetlerini değerlendirdik ve 2024 yılı için planlanan projeleri görüştük. Alınan kararlarla bölgemizdeki tarım ve ormancılığın daha da gelişmesini sağlayacağımıza inanıyorum" dedi.