Tokat Sulusaray merkezli gerçekleşen 5.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen Kadışehri’nde çalışmalar devam ediyor.

Yozgat Valiliği koordinesinde ekipler depremden hasar ve zarar gören yerlerde tespit çalışmaları devam ederken vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan yaptığı açıklamada, “Depremin yaşandığı ilk günden itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi ASDEP personeli tarafından depremden etkilenen vatandaşlara psikososyal destek sağlamaya devam ediyor” diye konuştu.