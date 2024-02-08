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Yasa dışı faaliyetlerle uğraşan merdiven altı kuruluşlar, herhangi bir belge veya bilgiye dayanmayan sahte APP plakaları basıp kargoyla evlere gönderiyor. Bu sahte plakalar, birçok araçta hali hazırda kullanılmakta.

Hürriyet'in haberine göre, terör, gasp, soygun gibi suçlarda kullanılmak üzere APP plaka temin etmek oldukça kolay olduğu için bu plakalar tercih ediliyor. Ancak istenilen rakam ve harf kombinasyonlarına sahip sahte APP plakaları kullanmak, kısa sürede mağduriyetlere yol açabiliyor.

2024 yılından itibaren karekodlu plakaların kullanılmasına başlanması, sahte plakaların önüne geçme amacıyla yapılan bir adımdı. Ancak bu uygulama da beklenen etkiyi göstermedi.

Yasal plakaların basım yetkisi Şoförler Esnaf Odası'nda bulunuyor. Oda yetkilileri, yasal düzenlemelere uygun olarak plakaları basıp mühürleyerek sahiplerine teslim ediyor. Ancak odalar dışında plaka basan yerler, sahte plakaları sahte mühürlerle donatarak yasa dışı şekilde satışa sunuyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, APP plaka kullananları uyararak, bu plakaları çıkartıp devletin belirlediği standartlara uygun plakalara geçmelerini istedi.

APP plaka kullanmanın suç ve cezai yaptırımları olduğunu belirten Emniyet Genel Müdürlüğü, bu plakaları kullananlara 2 bin 647 TL, sahte plaka kullananlara ise 32 bin 170 TL para cezası uygulanacağını duyurdu.