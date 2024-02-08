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Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, mahalle muhtarlarıyla birlikte yapımı tamamlanan 3 bin metreküplük filtrelenmiş tatlı su deposunda incelemelere bulundu.

Kale Mahallesi’nde yapımına başlanan deponun tamamlandığını belirten Başkan Yılmaz, Yerköy’ün 50 yıllık tatlı su özleminin son bulduğunu söyledi.

Yerköy'e yıllardır hayal olan tatlı suyun nihayet musluklardan akmaya başladığını belirten Başkan Ferhat Yılmaz, “Yerköy’ümüze yıllardır hayal olan ama bir türlü Yerköy'e gelmez denilen kimse getiremez denilen Musabeyli yani Cemil Çiçek barajından suyumuz ilçemize gelmiş bulunmaktadır. 3 bin tonluk depomuz bitti. Allah razı olsun emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Cenabı Allah bizlere nasip etti. Allah’a ne kadar şükretsek azdır. İnşallah 14 mahallemiz 14’ünede Yerköy’ün tamamına yetecek bir tatlı suyu hemşerilerimizle buluşturuyoruz. İnşallah bugün suyun dörtte birini veriyoruz. Cumartesi günü dörtte ikisini veriyoruz, Pazartesi dörtte üçünü veriyoruz. Allah nasip ederse de çarşamba günü inşallah tamamını dörtte dördünü veriyoruz inşallah öbür haftadan itibaren musluklardan suyu açıp içebilecekler” dedi.

Artık ilçe halkının köy köy gezip su getirmeyeceğini söyleyen Başkan Ferhat Yılmaz, “İlçe halkımız artık çeşit çeşit köylere su getirmeye gitmeyecekler yahut ta hazır su almayacaklar. Gelen bu su memleketimize çok ciddi katma değeri olacak. Sadece memleketimize değil, belediyemizi de çok ciddi oranda rahatlatacak. Biz ayda 800 milyar elektrik parası veriyoruz. Deponun faaliyete geçmesiyle birlikte dinamolar için kullanılan elektrik parasından da ciddi oranda azalmalar olacak ve inşallah yüksek faturalardan kurtaracağız. Tam randıman oturduktan sonra da Allah nasip ederse de Yerköy de içme suyunu ciddiye ucuzlatacağız” diye konuştu.

Göreve geldiği günden bugüne kadar suya hiç zam yapmadığını belirten Başkan Yılmaz, “En son elektriklere aşırı zam geldiği için elektrik zammına otomatik bağlamıştık. Bu zammı da inşallah kaldıracağız. Ucuz su kaliteli su Yerköy’e Yerköylülere hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz’ın incelemelerinde belediye başkan yardımcıları Oktay Yılmaz, İYİ Parti Yerköy İlçe Başkanı Hasan Kürşat Ayan, mahalle muhtarları eşlik etti.