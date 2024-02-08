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Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdürü Rahmi Şahin Sorgun’a bağlı Sarıhamzalı Bahadın Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Bölge Müdürü Şahin, Kaya dolgu tipindeki Saıhamzalı Bahadın Barajı temelden 36,6 metre yüksekliğe ve 21,00 hm³ depolama hacmine sahip olduğunu söyledi.

Şahin yaptığı açıklamada, “DSİ Yozgat’a yaptığı yatırımlarla illerin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Yozgat ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır" dedi.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını dile getiren Şahin, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor” ifadelerini kullandı.