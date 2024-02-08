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Yerköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zafer Tan, Örgü Bebek Kursunun verimli bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Kursun usta öğreticisi Hatun Şahin tarafından sabah 09.00’dan öğlen 12.30’a kadar verildiğini belirten Tan, 248 saatlik eğitim sonrası kursiyerlerin sertifikalarını alacaklarını söyledi.

Kursun yoğun ilgi gördüğünü ve kursiyerlerin örgü bebek yapımında önemli bir beceri kazandığını ifade eden Tan, “Kursumuzda kursiyerlerimiz, temel örgü tekniklerini öğreniyor ve farklı modellerde bebek örgüsü yapmayı öğreniyorlar. Ayrıca, bebeklerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde giyinmesi için gerekli olan örgü tekniklerini de öğreniyorlar” dedi.

Tan, kursiyerlerin kursun sonunda hem kendi bebekleri için hem de sevdiklerine hediye etmek için örgü bebekler yapabileceklerini kaydetti.