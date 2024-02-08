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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde öğrencilerle buluştu.

Polislik mesleğinin toplumun güvenliği ve huzuru için ne kadar kutsal ve kritik bir role sahip olduğunu vurgulayan Vali Özkan, polislik mesleğinin sadece bir iş değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu söyledi.

Toplumun güvenliğini sağlamanın yanı sıra, insanlara yardım etme ve adaletin temsilcisi olma sorumluluğunun da olduğunun altını çizen Vali Özkan, gençlerin bu mesleği seçerken sağlam bir karaktere, dürüstlüğe ve fedakarlığa sahip olmalarının önemine değindi.