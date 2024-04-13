Akaryakıt sektöründe usulsüz fatura uygulamaları ve vergi kayıplarının önüne geçmek için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın başlattığı Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için geri sayım başladı. UTTS, akaryakıt istasyonlarında plaka bilgilerinin otomatik olarak sisteme aktarılmasını sağlayarak elle giriş yöntemini ortadan kaldıracak.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı 29 milyon taşıttan yaklaşık 8 milyonu, vergi mükelleflerinin akaryakıt harcamalarını gider olarak göstermek suretiyle vergi indirimi elde etmesini sağlayan hizmetten yararlanıyor. 5 Ekim 2023 tarihli UTTS Tebliği ile bu taşıt gruplarına UTTS'ye katılma zorunluluğu getirildi. Aksi takdirde, 1 Ocak 2025'ten itibaren söz konusu taşıtların akaryakıt alımlarında UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, vergi kanunları açısından geçersiz sayılacak ve vergi beyanlarında gider olarak kabul edilmeyecek. Karar Yozgatlıları da etkileyecek.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, UTTS projesinin uygulanma sürecinde akaryakıt sektöründeki ilgili taraflarla düzenli olarak bilgilendirme toplantıları düzenliyor. Geçtiğimiz hafta, UTTS Yetkili Taşıt Montaj Firması olabilmek için başvurabilecek firmaların temsilcileriyle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Otomotiv ana sanayi firmaları, sektör dernekleri, yetkili ve özel servislerin temsilcilerinin katıldığı toplantıda sistemin işleyişi, yetkilendirilecek Taşıt Montaj Firmalarının görev ve sorumlulukları, firmaların ve alt bayilerinin sisteme ön kayıt koşulları ve yetkilendirme süreci hakkında bilgi verildi.

UTTS Tebliği'ne göre, kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtlara 31 Aralık 2024 tarihine kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması zorunlu hale getirildi. Akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin ise 31 Aralık 2024 tarihine kadar en az bir pompa ünitesinin tabanca aparatlarına Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) cihazı takmaları gerekiyor.

Sistemin kurulum ve işletim esasları ile UTTS kullanılarak yapılacak akaryakıt satışlarında belge düzeni 5 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan tebliğ ile belirlendi.

Araçların yakıt depo girişine takılacak olan 'Taşıt Tanıma Birimi' (TTB) cihazı, akaryakıt alımı sırasında yakıt pompa tabancasına takılı 'Taşıt Tanıma Okuyucu' cihaz tarafından otomatik olarak okunacak ve plaka bilgisi Yeni Nesil Pompa Ödeme Kaydedici Cihaza iletilerek akaryakıt giderlerinin beyanında kullanılacak. Bu sayede, taşıt plakalarının elle işlenmesinden kaynaklanan usulsüz fatura uygulamaları da engellenecek.

TTB cihazı araçtan söküldüğünde kullanılamaz hale gelecek ve yeniden taktırılması gerekecek. Ayrıca, taşıtların sahiplik veya plaka bilgisinin değişmesi durumunda da yeni TTB takılması gerekecek.

TTB cihazının taşıtlara montajı sadece Darphane tarafından yetkilendirilen Taşıt Montaj Firmaları tarafından yapılacak. Motorlu Taşıt Yetkili Servisleri, Motorlu Taşıt Özel Servisleri ve taşıt tanıma ve/veya takip sistemleri montaj servisi firmaları UTTS Yetkili Taşıt Montaj Firması olabilmek için başvurabilecekler.

Yaklaşık 15 milyar Türk Lirası tutarında olduğu tahmin edilen vergi kaçağının önüne geçilmesi ve vergi kayıplarının azaltılması hedeflenen yeni sistem, vergi mükellefi statüsünde olan gerçek ve tüzel kişilere taşıtlarının UTTS'ye geçme zorunluluğunu getiriyor. Bununla birlikte, UTTS'ye kayıt olmayan taşıtlar gönüllü olarak sisteme dahil edilebilecek.