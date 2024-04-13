Merkez Bankası, Mayıs 2023'te %8,5 olan politika faizini %50'ye çıkardıktan sonra kredi faizleri arttı. İhtiyaç kredisi faizleri şu anda %34-35'ten %86-87'lere yükseldi. Peki vatandaşlar kredi alırken nelere dikkat etmeli? 100 bin TL ihtiyaç kredisi için aylık taksit ve toplam geri ödeme miktarı ne kadar?

İHTİYAÇLARI BELİRLEYİN

Yozgatlı vatandaşlar kredi almadan önce ilk adım ihtiyaçların net bir şekilde belirlenmesidir. Sonrasında bankaların sunduğu çeşitli tekliflerin karşılaştırılması gerekmektedir. Bankalar arasında faiz oranları ve vade süreleri önemli farklılıklar gösterebilir.

BANKALARIN KOŞULLARI DEĞİŞİK OLABİLİR

Her banka aynı koşullarda kredi vermek zorunda değildir. Yüksek kredi notuna sahip birisi, düşük kredi notuna sahip birisine göre daha avantajlı faiz oranlarıyla kredi alabilir.

KREDİ TAKSİTLERİNİ ÖDEYEMEZSENİZ…

Bankalar, cep telefonlarına kredi fırsatlarıyla ilgili mesajlar gönderebilir. Ancak bu mesajlardaki önerilen miktarlar ihtiyaçlarınızdan ve ödeme kapasitenizden daha yüksek olabilir. Kredi taksitlerini ödeyemediğinizde kredi notunuzun düşeceğini unutmamanız önemlidir. Kredi notunuzun düşmesi durumunda ise ileride kredi almanız zorlaşabilir.

SIFIR FAİZLİ KREDİ VE NAKİT AVANS

Yeni müşterilere özel kampanyalar sunan bankaları takip edin. İhtiyaçlarınız için sıfır faizli kredi veya nakit avans imkânı sunan bankalar bulunmaktadır.

ÖDEME PLANINI İYİ AYARLAYIN

Vade sayısını uzattıkça ödenecek miktar da artar. Bu yüzden gelir düzeyinize uygun bir ödeme planı belirlemek önemlidir. Vadeyi kısaltarak ödenecek faiz miktarını azaltabilirsiniz.

HAYAT SİGORTASI ÖNEMLİ

Hayat sigortası yaptıran kredi kullanıcılarına bankalar daha düşük faiz seçenekleri sunabilir. Ayrıca, kredi geri ödeme sürecinde vefat durumunda borcunuzu ödememek için bankanın önerdiği bir sigorta kurumundan sigorta yaptırabilirsiniz.

Şimdi 100 bin TL için 24 ay vadeli kredi için aylık taksit tutarı ve toplam geri ödeme miktarı ne kadar? İşte banka banka ihtiyaç kredisi faiz oranları ve geri ödeme tutarları…

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %5,34

Aylık Taksit: 8.674,56 TL

Toplam Ödeme: 208.689,44 TL

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: %4,95

Aylık Taksit: 8.291,01 TL

Toplam Ödeme: 199.484,24 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %4,80

Aylık Taksit: 8.145,47 TL

Toplam Ödeme: 196.066,28 TL

YAPI KREDİ BANKASI

Faiz Oranı: %5,19

Aylık Taksit: 8.526,17 TL

Toplam Ödeme: 205.203,08 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %4,92

Aylık Taksit: 8.261,81 TL

Toplam Ödeme: 198.858,44 TL

ING

Faiz Oranı: %4,46

Aylık Taksit: 7.819,79 TL

Toplam Ödeme: 188.174,96 TL

TEB

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 7.287,33 TL

Toplam Ödeme: 175.470,92 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %4,79

Aylık Taksit: 8.135,81 TL

Toplam Ödeme: 195.834,44 TL

ING

Faiz Oranı: %4,46

Aylık Taksit: 7.819,79 TL

Toplam Ödeme: 188.174,96 TL