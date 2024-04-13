Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Başkent Ankara'da gerçekleştireceği yeni proje ile dikkat çeken İdare, Gölbaşı'nda 545 yeni konut inşa edecek.

Yozgat dahil 81 şehirde benzer projeler gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, başkent Ankara'daki yeni projesinin ihale tarihini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Başkent Ankara projesi, Gölbaşı ilçesinin Gerder Mahallesi'nde hayata geçirilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın bu projesinde toplamda 545 konut yer alacak. Ayrıca, 18 dükkânlı bir ticaret merkezi de projeye dahil edilecek. TOKİ'nin Ankara Gölbaşı projesinin ihalesi, 10 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Dar gelirli vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan ihale ilanına göre, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gerder Mahallesi'nde 545 Adet Konut ve 1 Adet Ticaret Merkezi (18 Dükkân) İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi gerçekleştirilecek.

994 KONUTLU YENİ BİR PROJE DAHA GELİYOR!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Ankara'daki Gölbaşı projesinin yanı sıra, 994 konutluk yeni bir projeyi daha hayata geçirecek. Sincan'da gerçekleştirilecek bu proje, 994 konut ve 12 dükkânın yanı sıra, 1 İlkokul, 1 Ortaokul ve 1 cami inşaatını da içeriyor.

TOKİ'nin resmi web sitesindeki bilgilere göre, Ankara İli, Sincan İlçesi, Yenipeçenek Mahallesi'nde bulunan bu projenin ihale tarihi 5 Nisan 2024 olarak açıklandı. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek ve teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.