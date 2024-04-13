İŞKUR, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla bekçi alımlarını duyurdu. Yozgat'tan da başvurmak isteyenlerin merakla takip ettiği alımlar, genel güvenliği sağlamak için yapılacak ve başvurularda KPSS şartı aranmayacak.

Ayrıca, başarılı adaylara dolgun maaşlar ödenecek. Bekçi alımlarının detayları ve son başvuru tarihi hakkında bilgi almak için takipte kalın.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), özel sektörde güvenlik görevlisi pozisyonları için ilköğretim mezunu adayların başvurularını kabul etmeye başladı. Bu fırsat, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde sunuluyor.

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, kamu haklarından mahrum olmamaları, askerlikle ilişkilerinin bulunmaması, sağlık problemleri olmaması ve alanda tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir. Başvurular, İŞKUR genel müdürlüklerine şahsen veya İŞKUR'un internet sitesi üzerinden e-Devlet şifresi ile online olarak yapılabilmektedir.

İŞKUR'un 2024 yılı ilk çeyrek istatistiklerine göre, 336,799 kişi işe yerleştirildi ki bu oran geçen yılın aynı dönemine göre %28 artış gösterdi. Bu veriler, İŞKUR'un istihdam konusundaki etkinliğini göstermektedir.