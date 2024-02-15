Yozgat’ta motor ustalığı yapan Fatih Karaca, kış aylarında motor yağının donması nedeniyle sürüşe başlamadan önce aracı 5 dakikada rölantide tutmanın önemli olduğunu ve antifriz kullanımının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.



Sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının meydana geldiği Yozgat’ta soğuk hava şartları araç motorlarını da etkiliyor. Hava sıcaklığının eksi değerlere düşmesi nedeniyle özellikle sabah saatlerinde araçlardaki motor yağı katılaşabilirken, motor ustası Fatih Karaca, erken vakitlerde sürüşe başlamadan önce aracın en az 5 dakika rölantide tutulması gerektiği konusunda sürücüleri uyardı. Radyatör gibi önemli parçaların dağılmaması için antifriz kullanımının önemli olduğunu ifade eden Karaca, bunun yanı sıra fiyatta değişiklik gösteren yağ bakımının yaptırılmaması halinde meydana gelebilecek arızalar yüksek maliyetlere yol açabileceğine vurgu yaptı. Kış aylarında araç muhafazalarına kedilerin girmesi sebebiyle ayrıca tedbirli davranılmasını tavsiye etti.



“DEVİRDAİMİ DAĞITABİLİYOR”

Yozgat’ta motor ustalığı yapan Fatih Karaca, “Malum kış ayları, havalar soğuk. Aracımıza binmeden önce araçların antifrizini ve motor yağını kontrol etmek gerekiyor. Hatta binmeden önce aracın etrafında dolanmak, lastiklere bakmak lazım. Arabanın muhafazasında kedi olabildiği için o da ayrıca kontrol edilmeli. Kış aylarında kesinlikle antifrize bakmamız gerekiyor. Aracımıza antifriz koymazsak radyatörü, kalorifer peteğini ve devir daimi dağıtabiliyor. Bu da araca ağır sonuçlar veriyor. Antifriz kesinlikle kullanılacak, yaz kış onun mevsimi yok. Aracı çalıştırdığımızda kış aylarında en az 5 dakika kendi halinde çalışması gerekiyor çünkü soğuk havalarda arabanın yağı katılaşıyor ve bu sese neden oluyor. Ama en azından 5 dakika çalıştığı zaman sıkıntı çıkmıyor. Öte türlü aracın eksantriğine, motorun içine zarar verir” dedi.



“BAKIM EN ÖNEMLİ ŞEYLERDEN BİRİSİ”

Bir aracın yağ bakımını yaptırmanın maliyeti değişkenlik gösterirken ihmal edilmesi halinde motorun zarar görmesi sonucunda daha yüksek maliyetler çıkabildiğini dile getiren Karaca, “Yağ bakımı en önemli şeylerden birisi. Cam suyuna özellikle bakmak gerekiyor. Kış aylarında donma oluyor, o yüzden cam suyu deyip geçmeyelim. Gerçekten çok önemli bir şey. Bugün yağ, antifriz ve cam suyu bakımı yaptırmadığında radyatörün patlaması, devir daimin ya da motorun bozulması sonucunda daha fazla arızaya sebep olarak yüksek maliyetler doğurabiliyor” şeklinde konuştu.