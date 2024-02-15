İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Mustafa Görkem Taştan, Yozgat'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 3'ünün ağır 18 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan kaza sonrası bir mesaj yayınlayarak geçmiş olsun temennisinde bulundu.

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Görkem TaştanİYİ Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Mustafa Görkem Taştan, Yozgat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonrası yayınladığı mesajında; “Mersin'den Amasya'ya gitmek için yola çıkan yolcu otobüsünün, ilimizde kontrolden çıkarak devrildiğini üzüntü ile öğrendik. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi