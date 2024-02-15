İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Mustafa Görkem Taştan, Yozgat'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 3'ünün ağır 18 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan kaza sonrası bir mesaj yayınlayarak geçmiş olsun temennisinde bulundu.

İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Mustafa Görkem Taştan, Yozgat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonrası yayınladığı mesajında; “Mersin'den Amasya'ya gitmek için yola çıkan yolcu otobüsünün, ilimizde kontrolden çıkarak devrildiğini üzüntü ile öğrendik. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.