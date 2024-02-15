Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Şampiyonasında hemşehrimiz Enbiya Taha Biçer birinci oldu.

AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan başarılı sporcuyu tebrik etti.

Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın son gününde olimpik puan da veren büyük erkekler kategorisinde Türk sporcular 4 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 12 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada yaklaşık 60 ülkeden bin 900 sporcu mücadele etti.

Organizasyonun son gününde büyük erkekler kategorisinde müsabakalar yapıldı. Olimpik puan da veren bu kategoride Furkan Übeyde Çamoğlu (54 kilo), Ömer Faruk Dayıoğlu (58 kilo), Ferhat Can Kavurat (68 kilo), Enbiya Taha Biçer (87 kilo) altın madalya elde etti.

Türk sporcular, organizasyonu toplamda 55 altın, 47 gümüş ve 95 bronz olmak üzere toplam 197 madalyayla tamamladı.

AKGÜL VE ŞAHAN’DAN TEBRİK

AK Parti Milletvekili Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan sosyal medya hesabından yaptıkları açıklama ile Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Şampiyonasında birinci olan Enbiya Taha Biçer’i tebrik etti.

Akgül yaptığı açıklamada, “Tebrikler Şampiyon, Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Şampiyonasında 1. olan ve altın madalya kazanan hemşehrimiz, Bozok Yaylasının gururu Enbiya Taha Biçer'i içtenlikle tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Şahan isi, “Gururumuzsun şampiyon, Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Şampiyonasında 1. olan ve altın madalya kazanan hemşehrimiz, Bozok Yaylasının gururu Enbiya Taha Biçer evladımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Allah yar ve yardımcın olsun” dedi.