TÜVTÜRK, resmi internet sitesi üzerinden duyurduğu açıklamada, E-Rapor döneminin resmen başladığını belirtti. İşte haberin detayları…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da desteklediği bu uygulama ile birlikte, muayene raporları artık elektronik ortamda araç sahiplerine iletiliyor. Bu yenilik, daha çevreci bir hizmet sunmayı amaçlıyor.

Yapılan açıklamaya göre, araçların TÜVTÜRK istasyonlarında muayene olduktan sonra kağıt formatta verilen raporlar tarih olacak.

Bu adımın sonucunda yaklaşık olarak 112 ton kağıt tasarrufu sağlanacak. Bunun yanı sıra, 1904 ağaç kesilmekten kurtarılacak, yani yaklaşık olarak 7 bin 840 metrekare çam alanı tahrip olmaktan korunacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın hazırladığı ve yürürlüğe koyduğu Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayene Hakkında Yönetmelik'in 17. maddesiyle gerçekleşen bu değişiklik ile muayene sonrası verilen raporlar, artık araç sahiplerine SMS ve e-posta yoluyla iletiliyor. Hayata geçirilen bu değişiklik kapsamında ayrıca, araç sahipleri muayene olan araçlarına ait raporları e-Devlet uygulaması üzerinden de görüntüleyebilecekler.