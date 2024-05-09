Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren son gelişmeyle, tapu işlemlerinde büyük bir değişim yaşanıyor. Detaylar haberimizde:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı "Türkiye Tapu" uygulaması ile tapu devirleri, alım satımlar ve miras işlemleri artık daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek.

Yeni uygulama ile birlikte, vatandaşların tapu işlemlerini hızlı ve pratik bir şekilde yapabilmeleri için mobil veya elektronik imza gerekecek.

Ayrıca, tapu sorgulama, iptal, devir işlemleri ile harç bedeli hesaplama gibi işlemler de artık online platformda sorunsuzca gerçekleştirilebilecek. Tapu bağışlama, ipotek ve terkin işlemleri de yeni sistemin kapsamına alınacak.

Önceden tapu işlemleri sadece tapu müdürlüklerinde yapılmaktaydı, ancak yaz aylarında başlatılan uygulama ile noterliklerde de gerçekleştirilmeye başlandı.

Satış yapmak isteyen kişiler Türkiye Noterler Birliği'nin internet sitesi üzerinden e-Başvuru yaparak işlem yapmak istedikleri noterliği seçebilecekler. Noterlik, başvuranın taşınmazın gerçek sahibi olduğunu tespit ettikten sonra işlemi kabul edecek ve sıraya alacak.

Satış işlemi noter huzurunda alıcı ve satıcı tarafından karşılıklı olarak imzalanacak ve sözleşmeler elektronik sisteme kaydedilecek.

Ardından noter, sözleşmeleri Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine elektronik ortamda gönderecek ve taşınmazın tapu kütüğüne işlenmesini sağlayacak. Tüm işlemler yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilecek ve taşınmazın devri güvenli bir şekilde tamamlanacak.