Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat hava durumu 09 Mayıs 2024 Yozgat hava durumu 09 Mayıs 2024

Yozgat                  03:45     05:25     12:42     16:34     19:50     21:23

Akdağmadeni    03:41     05:21     12:38     16:30     19:45     21:18

Aydıncık             03:41     05:22     12:40     16:33     19:49     21:22

Boğazlıyan         03:46     05:25     12:41     16:31     19:47     21:18

Çandır                 03:45     05:23     12:39     16:30     19:46     21:17

Çayıralan            03:44     05:23     12:39     16:30     19:45     21:17

Çekerek              03:41     05:21     12:40     16:32     19:48     21:21

Kadışehri            03:40     05:20     12:38     16:30     19:46     21:20

Saraykent           03:43     05:22     12:39     16:31     19:47     21:19

Sarıkaya              03:44     05:23     12:40     16:31     19:47     21:19

Şefaatli                03:47    05:26     12:42     16:34     19:49     21:21

Sorgun                03:43     05:23     12:41     16:33     19:48     21:21

Yenifakılı            03:47     05:25     12:41     16:32     19:48     21:19

Yerköy                03:47     05:27     12:44     16:35     19:51     21:23

Kaynak: Haber Merkezi