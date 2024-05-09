Milyonlarca sürücüyü sevindirecek haber geldi. Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte ehliyette o şart resmen kaldırıldı.

Karayolları Trafik Kanunu'nda gerçekleştirilen önemli bir değişiklik, milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor. İçişleri, Milli Eğitim ve Ulaştırma Bakanlıkları tarafından ortaklaşa hazırlanan trafikteki yasal düzenleme, ehliyet alanlar için önemli bir yeniliği beraberinde getiriyor.

Üç bakanlığın aldığı ortak kararın ardından sürücüler için sevindirici bir haber geldi. Özellikle B sınıfı ehliyet sahiplerini ilgilendiren bu düzenlemeyle birlikte, artık "125 cc'ye kadar" olan motosikletleri kullanma imkanı sağlanacak.

Bu yeni düzenlemeyle, direksiyon eğitimini tamamlayıp ehliyetlerini alan sürücülerin belgeleri otomatik olarak geçerli olacak.

B sınıfı ehliyet sahiplerinin dikkat etmesi gereken nokta, 125 cc'ye kadar motosiklet kullanmak isteyenlerin belirli bir eğitimden geçmeleri gerekecek.

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, trafikte yapılan yasal düzenleme çalışmaları hakkında detayları paylaştı. Öztürk, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar motosikletleri kullanabilmesi için gerekli düzenlemenin yakın zamanda yürürlüğe gireceğini belirtti. Ayrıca Öztürk, bu sürücülerin belirli bir eğitimden geçmelerinin gerekeceğini vurguladı.