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Son günlerde araç alımında sıkça gündeme gelen "1 TL testi," ikinci el araç alacakları olumsuz etkileyebilir. Bu test, araçların boyasını kontrol etmek amacıyla yapılsa da, uzmanlara göre ciddi zararlara yol açabilir.

Mynet'in haberine göre, araç alacaklar tarafından sıklıkla tercih edilen bu test, bazı experler tarafından araç kaportasındaki boya durumunu belirlemek için uygulanıyor. Ancak, bir experin belirttiğine göre, yağmur veya araç yıkama gibi basit etkenlerle bile yapılan bu test, aracın kısa sürede paslanmasına ve çürümesine neden olabilir.

Bir otomobil ustası, "Her yağmur yağdığında, her aracı yıkattığında bu araç 3-5 aya paslanır, çürür" uyarısında bulunarak testin güvenilirliğine dikkat çekti. Ayrıca, başka bir exper ise "1 TL ile yapılan çizik aracın kaportasını çürütür. Yapılan işlem yanlış bir şey. Boya ya da değişenin olduğunu öğrenebilmek için zaten 8 ila 10 arasında unsur var. Bunları bilen exper, bu 1 TL'yi kullanmaz" şeklinde konuşarak testin yanıltıcı olabileceğini vurguladı.