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Op. Dr. Sinem Eldem, bahsi konu olan taramaların basit ve ağrısız işlemler olduğunu belirtti.

Op. Dr. Eldem şunları söyledi: “Serviks kanseri, serviks olarak adlandırılan, rahmin alt kısmının yani rahim ağzının kanseri olup bu bölgenin yüzeyini oluşturan hücre tabakasının anormal hücrelere dönüşmesiyle ortaya çıkar. Serviks kanserinin neredeyse tamamına yakını HPV’nin (Human Papilloma Virüsü) bazı tipleri nedeniyle oluşmaktadır. İnsanların yüzde 90'ında vücut HPV enfeksiyonunu kendi başına kontrol eder. Ancak yüksek riskli HPV tipleriyle (tip 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) , kalıcı HPV enfeksiyonu serviks kanserinin nedenidir. Günümüzde serviks kanserini önlemeye veya erken tanıya yardımcı olmak üzere geliştirilmiş iki tarama testi yaygın şekilde kullanılmaktadır.”

HPV TESTİ VE PAP SMEAR TESTİ

Her iki testinde son derece basit ve ağrısız işlemler olduğuna değinen Op. Dr. Eldem, “81 ilimizde Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, KETEM' de 30-65 yaş arası kadınlarımıza HPV-DNA testi 5 yılda bir ücretsiz olarak yapılmaktadır. Ayrıca; kamu ve üniversite hastanelerinde ücretsiz PAP-Smear testi ile taramalar devam etmektedir. Erken dönemde saptandığında ek bir başka tedaviye ihtiyaç olmadan tümör cerrahi olarak çıkartılabilir. Eğer daha ileri bir safhada karşılaşılmışsa kemoterapi ve radyoterapi verilmektedir. Korunma, Güvenli cinsel ilişki konusunda danışmanlık almak, erkeklerin sünnet olması, sigara kullanmamak. HPV’nin en çok kanser yapan tiplerine karşı geliştirilen ve kanserden koruyuculuğu yüzde 90'lara ulaşan aşısı mevcuttur. Dünya Sağlık Teşkilatı 9-26 yaşlarındaki kız ve erkek çocuklara aşı yapılmasını önermektedir. 40 yaşına kadar aşı yapılmasında sakınca yoktur. Ülkemizde aşılar devlet ödemesinde olmasa da isteyen hastalarımıza kendileri eczaneden temin etmeleri durumunda hastanemizde aşıları yapılmaktadır. Piyasadaki en güncel aşı ‘Gardasil-9’ dur. Fiyatı ortalama 3 bin lira civarındadır. 9-14 yaş arasında yapıldıysa 2 doz yeterlidir. 15 yaş ve üstünde yapılacaksa 3 doz yapılması gerekir. Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna da yansıyan ‘HPV enfeksiyonu ve aşısıyla’ ilgili yayımlanan röportaj, sağlık camiasını derinden üzmüştür. Halkımızın bu tür açıklamaları dikkate almamasını ve yanlış bir bilginin kendi hayatlarına mal olabileceğini unutmamalarını tavsiye ederim” dedi.