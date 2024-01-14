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Kışın meydana gelen zincirleme kazaların en büyük sebebinin gizli buzlanma olduğuna dikkat çeken Başkan İlhami Bakıcı, “Kışın kazaların çoğunluğu sabah erken saatlerde oluşan gizli buzlanma nedeniyle meydana geliyor” dedi.

Başkan Bakıcı, “Yurdumuzun büyük bölümünü etkileyen aşırı soğuklar ve sis nedeniyle bilhassa sabah erken saatlerde oluşan gizli buzlanma zincirleme kazalara yol açmaktadır. Araçlar kış mevsiminde kullanılırken normal hızın yarısı kadar hızla kullanılmalı ve mutlaka yol şartlarına dikkat edilmelidir. Kış aylarında kaza yapma riski yaz aylarına göre 6 kat daha fazladır” diye konuştu.

“SERVİS SÜRÜCÜLERİNE UYARI”

Yollarda kar görülmediği zamanlarda ortaya çıkan gizli buzlanmaya karşı sürücüleri uyaran Başkan Bakıcı, “Kış ayarında zaman zaman yaşanan zincirleme kazaların nedeni genelde gizli buzlanma. Servis araçlarını kullanan sürücüler bu konuda dikkatli olmalı ve araçlarının kışlık bakımında zaman kaybetmemelidirler. Çünkü minik yavrularımız geleceğimizi emanet edeceğimiz kişilerdir. Unutmayın ki kış mevsiminde meydana gelen kazaların çoğu tek taraflı kazalardır. Bu kazalar yolların buzlu olması ve direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu olur. En fazla gizli buzlanmanın olduğu köprü üstlerinde, virajlarda aracınızı dikkatli ve yavaş kullanın. Kış lastiğini belirlenen zamanlarda kullanmak ticari araçlar için yasal zorunluluktur. Özel araçların da kış şartlarına uygun lastik kullanmasında büyük fayda vardır. Kış lastiği buzlu zeminde yüzde 20 daha kısa fren mesafesi sağlar. Karlı veya buzlu yollarda lastiklerinizin havasını düşürmeyin. Lastiklerin tabanları yola tam olarak oturmalıdır. Buzlu alana yaklaşırken frene aralıklarla basınız, ABS’li araçlarda ise buna gerek yoktur, frene çok güçlü olarak basmak gerekir. Yokuş inerken de motorun frenleme (düşük vites) gücünü kullanın” ifadelerini kullandı.

“KIŞLIK BAKIM ŞART”

Araçların mevsimine uygun bakımlarının yapılmasının ve kış şartlarının gerektirdiği malzemelerin araçlarda mutlaka bulunması gerektiğini belirten Bakıcı, “Kazaların azalması için araçlarımızı yavaş ve dikkatli kullanalım. Kışın yüzde 35 oranında artan trafik kazalarının temelinde buzlanma, yolun durumuna göre aracımızı kullanmamak ve araçlarımızı kışa hazırlamamaktan geçtiğini unutmayalım. Bunun için araç lastiğinden tutun, fren, direksiyon, şanzıman, diferansiyel ile motorun yağ bakımının zamanında ve eksiksiz yapılması gerekmektedir. Ayrıca, radyatörlere ve cam suyuna antifriz koymayı unutmayın. Balatalar, elektronik aksam, kalorifer-klima sistemi kısaca araçtaki bütün mekanizmalar gözden geçirilerek kışa hazır hale getirilmelidir. Bilhassa şehirlerarası çalışanların zincirsiz ve çekme halatsız yola çıkmamaları ve araçlarının bakımını yapmadan trafikte seyretmemeleri büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.