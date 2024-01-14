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Sağlık Sen şube başkanları ve yönetim kurulu üyeleri Ankara’da bir araya geldi. Toplantıda terörü lanetleyen Sağlık Sen teşkilatı, hep bir ağızdan haykırdı: “Kahrolsun PKK, kahrolsun işbirlikçileri.”

Sağlık Sen Türkiye Yüzyılı Buluşması kapsamında Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanı Gökhan Eroğlu, diğer illerden gelen şube başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile Ankara’da buluştu. Buluşmada şube başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, hep bir ağızdan teröre lanet okudu.

“Şehitler ölmez, vatan bölünmez”, “Kahrolsun PKK, kahrolsun ABD” gibi sloganlar atan Sağlık Sen teşkilatı, Türk Bayrakları ile kahraman Mehmetçiklerin yanında olduğunu gösterdi.

Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başlayan toplantıda şehit Mehmetçikler için dua edildi.

Daha sonra toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, konuşmasına Türkiye’nin bekası için şehit olan kahraman askerleri anarak başladı.

Genel Başkan Doğan, “Rabbim muzaffer Türk ordusunu muvaffak eylesin. Ülkemizin bekasına, milletimizin birlik ve beraberliğine kast eden hain terör örgütleri ve işbirlikçilerine asla geçit vermeyeceğiz. Birliğimizi ve dirliğimizi bozamayacak, kirli postalları ile bu mübarek toprakları çiğnemeyecekler” dedi.