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Göreve başlayan Başhekim Uzman Dr. Ömer Başer, yaptığı kısa açıklamasında, “Teslim aldığımız bu görevi layıkıyla ifa etmeye çalışacağız. Hastanemizin birbirinden değerli çalışanları ile Muş halkına en iyi hizmeti sunmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

UZMAN DR. ÖMER BAŞER KİMDİR?

1992 yılında Yozgat’ta doğdu. İlk ve ortaokulu Sorgun ilçesinde tamamladıktan sonra lise eğitimini Yozgat Şehitler Fen Lisesi’nde tamamladı. 2016 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Yozgat Saraykent Şehit Beytullah Yeşilay İlçe Devlet Hastanesi’nde 6 ay kadar pratisyen hekim olarak çalıştıktan sonra Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği’nde uzmanlık eğitimine başladı. Uzmanlık eğitimini tamamlamasının ardından 27 Temmuz 2021 tarihinde Acil Tıp Uzmanı olarak Muş Devlet Hastanesi’ne atandı. 8 Ocak 2024 tarihinde Muş Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Ömer Başer evlidir.