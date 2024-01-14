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Yozgat İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Leyla Durmaz tarafından TDV Kız Öğrenci Yurdunda “Rahmet ve bereket mevsimi olan üç ayların önemi ve Ramazan ayına kalbî hazırlık” konulu seminer gerçekleştirildi.

Din Hizmetleri Uzmanı Leyla Durmaz düzenlediği seminerde, “Yüce Allah’a karşı kulluk sorumluluğumuz sadece Ramazan ayına mahsus değildir. Dinimizin emir ve yasakları mevsimlere göre değişen, şekillenen, mevsimi geçince çıkarılıp bir kenara bırakılan elbiseler gibi değildir” dedi.

Durmaz yaptığı açıklamada, “Yüce Allah Bakara sûresi 186.ayet-i kerîmede ‘Kullarım sana Beni sorarlarsa, bilsinler ki Ben, şüphesiz onlara yakınım. Benden isteyenin, dua ettiğinde duasını kabul ederim. Artık onlar da davetimi kabul edip Bana inansınlar ki doğru yolda yürüyenlerden olsunlar. Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım.’ buyuruyor. Rûhâniyeti tekâmül ettirme mevsimi olan üç aylara girmiş bulunmaktayız. İnananlar için îmânî heyecan tazeleme, kulluk muhâsebesi için adeta birer mânevî kamp olan bu aylar mü’minler için birer ganimettir” ifadelerini kullandı.