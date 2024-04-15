Trafik Sigortası Birliği (TSB) Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, her 100 araçtan 4'ünün kaza yaptığını ve 1.2 milyon kusurlu sürücünün olduğunu belirterek, trafik sigortası primlerinin serbestçe belirlenmesini istediklerini söyledi. Yaşar, bu durumun 1.2 milyon sürücünün yarattığı mağduriyetin diğer 22 milyon sürücüye yüklenmemesi için önemli olduğunu vurguladı.

TSB Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, trafik sigortasında primlerin kusursuz sürücüler için daha düşük olabilmesi için serbest tarife uygulanması gerektiğini ifade etti. Yaşar, serbest tarifenin trafik sigortasında fiyat artışı getireceği algısının yanlış olduğunu belirtti ve sürdürülebilir bir sistem için serbest tarife gerekliliğine dikkat çekti.

Yaşar, trafik sigortasında hasar frekansının yüzde 4 olduğunu ve her 100 araç sahibinden 4'ünün kaza yaptığını belirterek, 28 milyon aracın 24 milyonunun trafik sigortası yaptırdığını ve bunların 1.2 milyonunun kaza yaptığını, bu maliyetin ise 22 milyon kazasız sürücü tarafından karşılandığını açıkladı.

Trafik sigortasında serbest tarifeye geçmek, sürücülerin hasar kademesine göre primlerini devletin belirlemesi yerine sigorta şirketlerinin belirlemesini sağlayacak. Bu sayede iyi sürücü ile kötü sürücü arasında ayrım yapılacak ve primler buna göre belirlenecek. Yaşar, örneğin, çok fazla kaza yapanların bulunduğu hasar kademesinin sıfırıncı kademe olduğunu söyledi.