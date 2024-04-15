Annelere yönelik 325 Euro destek ödemesiyle ilgili ayrıntılar netleşti. Avrupa Birliği destekli proje kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'de çalışan 3,500 sigortalı anneye 12 ay boyunca 325 Euro destek sağlanacak. Peki, anneler bu 325 Euro destek ödemesi için nasıl başvurabilirler ve başvuru koşulları nelerdir? İşte ayrıntılar...

Çalışan annelerin omuzlarındaki yük oldukça ağır. Hem işte çalışıp aile ekonomisine katkıda bulunmak, hem de çocuklarına bakım sağlamak zorundalar. Bu durumda birçok anne iş ve çocuk bakımı arasında tercih yapmak zorunda kalıyor.

Bu sebeple, işlerinden ayrılmak zorunda kalan birçok sigortalı anne bulunmakta. Ancak uygun bir bakıcı bulmak da oldukça zor olabiliyor. Bakıcı bulanlar ise genellikle bütçelerini zorluyorlar. Devlet bu noktada yardıma koşuyor.

AVRUPA BİRLİĞİ KATKISIYLA

Çalışan kadın istihdamını artırmayı ve eğitimli bakıcıların istihdamını teşvik etmeyi amaçlayan Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK), 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin ikinci aşamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Avrupa Birliği'nin finansal desteğiyle yürütülen proje kapsamında 0-36 ay arası çocuğu olan annelere destek verilecek.

İSTİHDAMI KORUYACAKLAR

Ankara, İstanbul ve İzmir'de 12 ay boyunca uygulanacak olan projede, çalışan annelere aylık 325 Euro destek sağlanacak. Özel gereksinimli çocuğu olan ve bekar annelere ise ekstra olarak 50 Euro ödeme yapılacak.

Proje ile eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvik edilmesi hedefleniyor. Toplamda 7 bin kadının faydalanacağı projeden 3,500 annenin ve 3,500 bakıcının yararlanması planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Projenin toplam bütçesi 15.3 milyon Euro. Proje sayesinde anneler hem maddi destek alacaklar hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcılarının istihdamı teşvik edilecek" dedi.

MEMUR VE BAĞ-KUR'LU KİŞİLER FAYDALANAMAZ

Hayır, bu desteğe sadece 5510 sayılı Kanuna göre 4/A'lı (SSK'lı) olan anneler başvurabilirler.

BAKICI EĞİTİMLİ DEĞİLSE NE YAPILMALI?

Çalışan Anne Desteği'nden faydalanabilmek için bakıcının '0-36 aylık çocuk bakımı' konusunda eğitim almış olması gerekmektedir. Bu eğitim belgesi Milli Eğitim Bakanlığı, İşkur, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya üniversiteler tarafından onaylanmış olmalıdır. Bakıcının eğitim belgesini kesin kayıt için başvuru yaptığınızda sunmanız gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Projeden yararlanma şartları ve başvuru detayları ilerleyen günlerde SGK tarafından duyurulacaktır. Geçmişteki dönemlerde olduğu gibi, üç büyük ilde ikamet eden anneler e-Devlet şifresiyle 'sgkegitimlibakici.org' ve 'sgk.org.tr' adreslerinden başvuru yapabileceklerdi. İstenen şartlar genellikle şunlardır:

ANALIK İZNİ BİTMEK ZORUNDA

Başvuru tarihinde (ön kayıt sırasında) çocuğunuz 0-24 ay arasında olmalıdır (24'üncü ay dahil),

Ankara, İstanbul veya İzmir'de ikamet etmelisiniz,

Çocuğunuzla aynı adreste yaşamalısınız (çocukla annenin ikametgahı aynı olmalıdır),

Bekar annenizseniz, çocuğunuzun velayetine sahip olmalısınız ve aynı adreste yaşamalısınız,

Kesin kayıt tarihine kadar bir işverenle tam zamanlı olarak (4/A sigortalıları) çalışıyor olmalısınız ve adınıza aylık 30 gün prim bildirilmelidir,

Tam zamanlı olarak çalışan bir eğitimli çocuk bakıcısı çalıştırmalı ve çocuğunuzu bu bakıcıya baktırmalısınız,

Projedeki dönem boyunca analık izni almamış olmalısınız,

Bakıcınıza en az ev hizmetlerinde çalışanların asgari ücret seviyesinden ödeme yapmalısınız,

Proje kapsamında bakıcı olarak çalışmamalısınız. Yeni dönemde benzer şartların geçerli olması beklenmektedir. 'sgkegitimlibakici.org' internet sitesinde bu şartlar yer almaya devam etmektedir.

İŞKUR'un aracılığıyla başvuruda bulunmak isteyen ve iş arayan anneler, kendi yeteneklerine uygun bir iş bulmak ve aynı zamanda tam zamanlı çocuk bakıcısı olarak çalışmak isteyen kişilere ulaşmak için ikamet ettikleri ildeki İŞKUR müdürlüklerine başvurabilirler.