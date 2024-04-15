Dolar ve Euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 15 Nisan 2024 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.3544 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.3472 liradan, satış fiyatı ise 32.3617 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.26'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 34.5189 TL'den yapan euro şu anda 34.4958 TL alış ve 34.5421 TL satış fiyatına sahip.