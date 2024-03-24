Çorum'un Boğazkale ilçesinde yer alan ve Hitit İmparatorluğu'nun unutulmaz başkenti olarak bilinen Hattuşa Antik Kenti, son kar yağışıyla birlikte adeta bir masal diyarına dönüşt. 8 bin yıllık zengin tarihini gizemli bir beyaz örtü altında saklayan bu ören yerinin büyüsü, karın sihirli dokunuşuyla birlikte bambaşka bir güzelliğe büründü.

UNESCO tarafından "Dünya Kültür Mirası" ve "Dünya Belleği" listelerinde yer alan Hattuşa, Hitit medeniyetine yaklaşık 450 yıl boyunca ev sahipliği yapmıştır. 2 kilometrekarelik alana yayılan ve 7 kilometrelik surlarla çevrili antik kent, Budaközü Vadisi'nin doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine zamanda bir yolculuk vaat ediyor.

Kar yağışının etkisiyle Hattuşa Ören Yeri'nin sembol eserleri olan Boğazköy Sfenksleri ve Aslanlı Kapı, ziyaretçilere unutulmaz manzaralar sunuyor. Karın narin dokunuşu, bu tarihi güzellikleri adeta bir sanat eserine dönüştürerek mistik bir atmosfer oluşturuyor.