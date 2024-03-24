AK Parti İl Başkanı Çelebi Altuntaş Yozgat’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı coşkuyla karşılamaya hazır olduklarını belirterek 26 Mart Salı günü Yozgat’ın tarihi bir güne daha tanıklık edeceğini söyledi.

Başkan Altuntaş, Salı günü saat 15:30’da Yiğitler Şehri Yozgat Cumhuriyet Meydanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok sevdiği Yozgat ve Yozgatlılarla buluşacağını kaydetti.

İl Başkanı Çelebi Altuntaş yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yozgat'a yapacağı ziyaretin önemine vurgu yaparak, tüm Yozgatlı hemşerilerini mitinge katılmaya davet etti.

“Dünyadaki mazlumların umudu, liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Yozgat’ımıza yakışır bir şekilde karşılayacağız” diyen Başkan Altuntaş, “Tüm Yozgatlı hemşehrilerimizi 26 Mart Salı günü saat 15.30’da Cumhuriyet Meydanında düzenlenecek mitinge davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı en iyi şekilde ağırlamak için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Başkan Altuntaş, “Cumhurbaşkanımız Yozgat’ı seviyor ve ayrı bir önem veriyor. Ülkemiz genelinde yapılan ilk yatırımlardan Yozgat’ımız da nasibini almıştır ve almaya devam edecektir. İlk açılan Şehir Hastanesi Yozgat Şehir Hastanemizdir. Hızlı tren, havalimanı en büyük yatırımlardır. Cemil Çiçek Eğitim Merkezi, Diyanet Eğitim Merkezi, Adli Tıp Kurumu ve daha saymadığımız onlarca yatırım AK Parti İktidarları döneminde yapılan yatırımlardır.”

İl Başkanı Altuntaş, “Seçim satına girdiğimiz bu son haftayı en iyi şekilde değerlendirerek 31 Mart’ta sandıklardan büyük bir zaferle çıkmak istiyoruz. Bu vesile ile bir kez daha tüm vatandaşlarımızı 26 Mart Salı günü saat. 15:30’da Yozgat Cumhuriyet Meydanında dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı mitinge davet ediyorum” diye konuştu.