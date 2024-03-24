İkinci el otomobil fiyatları, yeni alınan bir kararın etkisiyle gerilemeye başlayacak. Türkiye genelinde yükselen ikinci el otomobil fiyatlarının artık zirveye ulaştığı ve bu kararın ardından fiyatların düşüşe geçeceği belirtildi. Uzmanlar, bu durumun belirli bir tarihte gerçekleşeceğini öne sürüyor.

Ülke genelindeki ekonomik koşullar giderek zorlaşıyor. Özellikle gençlerin, iyi bir üniversite eğitimi alıp ardından iyi bir iş bulup otomobil sahibi olma hayali, günümüzde giderek zorlaşıyor. Eskiden yeni bir işe başlayan bir genç, kısa sürede otomobil sahibi olabiliyordu. Ancak son yıllarda, otomobil almak artık lüks bir hayal haline geldi.

Pandemi döneminde yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle, vatandaşlar artık otomobil almakta zorlanıyorlar. Otomobil sahipleri ise bakım, muayene, sigorta ve yakıt gibi masraflar nedeniyle sıkıntı yaşıyorlar. Pandemi sürecinde sıfır otomobil tedariğinde yaşanan sorunlar sebebiyle, ikinci el otomobillere yüksek oranlarda zamlar uygulandı.

Bazı durumlarda ikinci el araçlar, sıfır araçlardan bile daha yüksek fiyatlarla satıldı. Ancak son dönemde sıfır araç satışlarına getirilen kısıtlamalar, piyasada bir normale dönüş başlattı. Bununla birlikte, ikinci el otomobil fiyatları hala yüksek seyrediyor.

Ancak, alınan yeni kararın etkisiyle ikinci el otomobil fiyatlarının düşeceği açıklandı. Paratic.com'dan Hande Doğan'ın haberine göre, ikinci el araç fiyatlarında bir düşüş yaşanması bekleniyor. Merkez Bankası'nın faiz kararıyla taşıt kredilerinde sıkıntı yaşanabileceği belirtiliyor. Kredi çekme imkanı olmayan kişilerin araç alamayacağı ifade ediliyor. Bu nedenle, ikinci el otomobil fiyatlarının daha da düşmesi öngörülüyor.