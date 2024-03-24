Son dönemde Merkez Bankası'nın aldığı kararlarla birlikte mevduat faizlerinde önemli bir artış yaşanıyor. Özellikle Türk Lirası'na sahip olan vatandaşlar ve parasını değerlendirmek isteyenler için bu gelişme oldukça önemli.

Merkez Bankası, bankaların zorunlu karşılıklarının bir kısmını bloke ederek, 1 aya kadar vadeli mevduatlara faiz uygulanmasını kararlaştırdı. Bu kararın ardından vatandaşlar, mevduat faizlerindeki artışla birlikte alternatiflerini değerlendirmeye başladılar.

Özellikle 150 bin TL gibi yüksek tutarlarda mevduat sahibi olanlar için bu artış oldukça cazip hale geldi. İşte bazı bankaların sunmuş olduğu faiz oranlarına göre 3 aylık getiriler:

Akbank, %49,00 faiz oranı ile yıllık net getirisi 17.600 TL, vade sonu ödemesi ise 167.600 TL olarak belirlendi.

Odea Bank, %49,50 faiz oranı ile net getirisi 17.779 TL, vade sonu ödemesi ise 167.779 TL'ye yükseldi.

ON Dijital, %50,00 faiz oranı sunarak, net getirisi 17.959 TL, vade sonu ödemesi ise 167.959 TL olarak belirlendi.

DenizBank, %52,00 faiz oranı ile piyasadaki en yüksek getiriyi sunan bankalardan biri oldu. Net getirisi 18.677 TL, vade sonu ödemesi ise 168.677 TL olarak gerçekleşti.

Aktif Bank, %48,00 faiz oranı ile net getirisi 17.241 TL, vade sonu ödemesi ise 167.241 TL oldu.

ING Bank, %45,00 faiz oranı sunarak, net getirisi 16.163 TL, vade sonu ödemesi ise 166.163 TL olarak gerçekleşti.