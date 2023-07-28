2017 yılında açılan İlk Şehir Hastanesi olarak Türkiye’nin ilk Anne Dostu, Bebek Dostu unvanına sahip Yozgat Şehir Hastanesinde anne adaylarına mezuniyet sertifikası töreni düzenlendi.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Fatih Erdem’in, katılımlarıyla Gebe Okulunda mezun olan anne adaylarını sertifikaları verildi.

Alanında deneyimli ve eğitimli Ebe Demet Civan, Fizyoterapist İrem Gökçe, Ergoterapist Vesile İlayGöngür eşliğinde 5 haftalık eğitim sürecinde;Gebeliğin oluşumuz ve fizyolojisi,Gebelikte tehlike belirtileri ve önlemler,Gebelikte günlük yaşam ve beslenme,Doğum süreci ve doğum ağrısı ile ilaçsız baş etme yöntemleri egzersiz, nefes egzersizi, masaj ve benzeri Yenidoğan özellikleri-bakımı-yıkanması-masaj,Anne sütü ve emzirme,Anne adaylarımızdan doğmamış bebeklerine mektupLohusalık, Aile Planlaması konularında eğitimler yapılmış olup,Nefes egzersizi, meditasyon, gebelik egzersizi uygulamalarıyla desteklenerek gebelerimiz bilgi ve beceri kazanmış olarak mezun oldular.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan yaptığı açıklamada; “Eğitim sonunda doğum odaları gezdirilen ve ebelerle tanıştırılan gebelerimize katılım belgeleri takdim edildi. Eğitim alan gebelerimiz bu eğitimler ile kendilerini daha güvende hissettiklerini, daha bilinçli olduklarını ve ne yapacaklarını bildikleri için daha rahat hissettiklerini ifade edip gebe okulu çalışanlarımıza ve hastane yönetimimize teşekkür etti.Amacımız tüm gebelerimizin bu bilinçle hareket ederek anneliği ve babalığın farkındalığını hissetmesidir. Yozgat Şehir Hastanesi olarak hastanemize başvuran tüm gebelerimizi Gebe Okulumuza davet ediyoruz.Başvuru için gebe okuluna gelebilir veya 444 20 66’dan 5085’i bağlatabilirsiniz.Kursa katılım ücretsizdir.Tüm gebelerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi