Ankara'da siyasi arenadaki isimler açıklandı! Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları, merkez ilçe belediye başkan adayları, il genel meclisi ve belediye meclis üyeliklerine ilişkin adaylıklar listelendi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları, merkez ilçe belediye başkan adayları, il genel meclisi ve belediye meclis üyeliklerine ilişkin listeler, sabah saatlerinde Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığı binasına asıldı. Bu kapsamda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR İÇİN PARTİLER
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki parti sıralamasına göre isimleri şöyle:
AK Parti: Turgut Altınok
İYİ Parti: Cengiz Topel Yıldırım
Memleket Partisi: Zafer Burak Hasar
Anavatan Partisi: Tuvana Naz Ketene
Demokratik Sol Parti: Mehmet Selim Çetin
Yeniden Refah Partisi: Suat Kılıç
Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: Gültan Kışanak
Türkiye Komünist Partisi: Ali Ufuk Arıkan
Zafer Partisi: Hüseyin Bartu Soral
Türkiye Komünist Hareketi: Figen Topal
Yeni Türkiye Partisi: Serkan Ünver
Cumhuriyet Halk Partisi: Mansur Yavaş
Hak ve Özgürlükler Partisi: Fazlı Taşkan
Ocak Partisi: Murat Yardımcı
Adalet Birlik Partisi: Abdullah Demiryürek
Millet Partisi: Salih Koç
Demokrasi ve Atılım Partisi: Celal Mümtaz Akıncı
Saadet Partisi: Cafer Güneş
Vatan Partisi: Utku Reyhan.
BAĞIMSIZ ADAYLAR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusu kabul edilen 5 adayın oy pusulasındaki yerleri, cuma günü Ankara İl Seçim Kurulunca çekilen kura ile belirlendi.
Kura sonucu, bağımsız Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları Korkut Cesur ilk sırada, Suat Karaman ikinci, Lokman Cengiz üçüncü, Mustafa Sanğu dördüncü, Yunus Murat Güztoklusu beşinci sırada yer aldı.
Adaylıkları kesinleşen bu isimler, Ankara için basılacak oy pusulasında, siyasi partilerce aday gösterilen 19 adayın ardından soldan sağa doğru sıralanacak.