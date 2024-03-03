31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, seçimle ilgili istatistikler ortaya çıkmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, önümüzdeki yerel seçimde 1 milyon 32 bin genç, ilk defa oy kullanmak üzere sandıklara gidecek.

YSK'nın 31 Mart yerel seçimleri için açıkladığı verilere göre, mahalli seçimde 982 bin ortopedik ve görme engelli seçmen oy kullanacak. İlk defa oy kullanacak gençlerin sayısı ise 1 milyon 32 bin olarak belirlendi, bu gençlerin 200 bine yakını İstanbul'da yer alıyor. Ayrıca, 75 yaş üzeri seçmen sayısı da 3,3 milyon olarak kaydedildi.

YSK, 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde oy kullanacak seçmen ve sandık sayılarını kesinleştirdi. Buna göre, toplamda 61 milyon 441 bin 881 seçmen sandık başına geçecek. Bu seçmenlerin 31 milyon 85 bini kadın, 30 milyon 356 bini erkek. Ortopedik ve görme engelli seçmenlerin sayısı 981 bin 655'e ulaşırken, 75 yaş ve üzeri seçmen sayısı 3 milyon 395 bin olarak belirlendi. Toplam seçmenin yüzde 77'si, yani 47,8 milyonu büyükşehirlerde yaşamaktadır.

YSK tarafından belirlenen sandık sayılarına göre, 55 bin 517 sandık alanında toplamda 206 bin 557 sandık kurulacak. Bin üç adet seyyar sandıkta 12 bin 753 seçmen oy kullanacak. Ayrıca, cezaevlerinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların oy kullanacakları sayısı da 35 bin 38 olarak tespit edildi.