26 Nisan 2023 tarihinde faaliyete geçen Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesi, bugüne kadar 900 bin yolcuyu taşıdı. Özellikle Yozgatlıların tercih ettiği bu YHT hattı, önemli bir başarıya imza attı.

Ankara-Kırıkkale-Yozgat ve Sivas'ı birbirine bağlayan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi, 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete açıldığından beri büyük ilgi görmekte.

Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas güzergahında seyahat eden ve diğer ulaşım araçlarına göre daha kısa sürede yolculuk yapmayı sağlayan bu hızlı treni açıldığı günden itibaren kullanan kişi sayısı 900 bin olarak duyuruldu.