Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın ve yayın organlarında ortaya atılan "Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV’de artış olacak" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Merkez, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, basına kapalı bir toplantıda, oda ve borsa başkanlarının yanı sıra iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelmiştir.

Bahse konu toplantıda Bakan Şimşek’in kura müdahale edileceğini veya ÖTV ve KDV’de artış olacağını söylediği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, yetkili kişi ve kurumların resmi açıklamaları dışında yapılan spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.