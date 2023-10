Amatör Kulüpler Türk Sporuna Hizmet Eden Kahramanlardır

Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, amatör spor kulüplerinin bir bireyi olduğu için gurur duyduğunu belirtti.

Bakan Bak, “Amatörlük bir sevdadır, Türk sporuna hizmet etmek hizmet etmek bir sevdadır. Bu aşk ancak ölünce biter. Bunu anlayanlar ülkeye hizmet edenlerdir. Sizler Türk sporuna hizmet eden kahramanlarsınız” dedi.

Burada konuşma yapan Bakan Bak, kendisinin de amatör spor kulüplerinde yetişmiş bir isim olduğunu hatırlatarak, “Birçok alanda çalıştım. Hakemlik yaptım. Yöneticilik yaptım. Tabi bütün bu işlerin içerisine bizleri sokan o zaman Erokspor Başkanı da olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dı. Beni 18 yaşında yönetim kurulu üyesi yaptı. Türk sporunda yetişmemize vesile oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız 2003 yılından beri yaptığı yatırımlarla Türk sporunun çıtasını yükseltmiş ve uluslararası arenada pek çok başarının kazanılmasına vesile olmuştur. Sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

“AMATÖR SPOR AŞK İLE YAPILIR”

Amatör spora hizmet etmenin bir sevda olduğunu aktaran Bakan Bak, şunları kaydetti:“Türkiye'nin dört bir yanından buraya gelen delegeleri yürekten kutluyorum. Genç yaşta amatörde yöneticiliğe başlamak gerçekten çok büyük gurur. Altyapıda müsabakalara gittik, geldik. O ara çokta iyi bir talebeyim. Lisans işleri vardı, 1980'li yıllar. O dönem tabi kolay işler değildi bunlar. 1983'te ben teknik üniversiteye başlamıştım. Çok güzel dönemlerdi. İyi ki sporun içinde oldum, iyi ki amatörlerle birlikte olduk. İyi ki amatör spora hizmet ettik. Bende İstanbul amatör küme içerisinde yetiştim. Bizlere bu işleri öğreten Yaşar abiye, Berber Yaşar'a, Orhan Saka'ya, emeği geçenlere sicil lisansta birlikte çalıştığımız Serkan Karedeniz'e, Ali Düşmez'e, İbrahim Memati'ye, Mehmet Kirişçi'ye ve diğer tüm dostlara teşekkür ederim."

Amatör spora hizmetin ancak aşk ile yapılabileceğine dikkati çeken Bakan Bak, “Amatörlük bir sevdadır, Türk sporuna hizmet etmek hizmet etmek bir sevdadır. Bizi kimse engelleyemez. Ama cumartesi günü olduğunda bizler sabah kalkarız, takım maça gitti mi, minibüs geldi mi kontrol ederiz. İşte sizler bu yüzden kahramansınız. Çocukları kahvehanelerden, uyuşturucudan uzaklaştıran kahramanlarsınız. Sizler Türk sporuna hizmet eden kahramanlarsınız. İşte bu yüzden değerlisiniz. İşte bu yüzden sporun içinde gelen Cumhurbaşkanımızla gururluyuz. İşte bu yüzden gençlere sevdalıyız. Bu aşk o yüzden bitmez. Bu iş onun için parayla yapılmaz. Bu aşk ancak ölünce biter. Bunu anlayanlar ülkeye hizmet edenlerdir. Amatör spor aşk ile yapılır. Amatör spor kulüplerimiz için spor tesislerinin sayısını artırmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

“TÜRKİYE YÜZYILI AMATÖRLERİN YÜZYILI OLACAK”

Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin dört bir yanında tesisleşme hamlesi başlatıldığını söyledi.

Daha önceki spor bakanlarının da büyük emeği olduğunu aktaran Bakan Bak, “Arkadaşlarımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sayın Akif Çağatay Kılıç büyük hizmetlerde bulundu. Spor Toto Teşkilatımızın desteğiyle her yere tesisler inşa edildi. Sporcularımız için gençlerimiz için hizmet etmeye devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı amatörlerin yüzyılı olacak. İnşallah amatör spora hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Amatör sporun gelişimi için TBMM'de gerekli desteği verdiklerini hatırlatan Bakan Bak, "Amatör spor kulüplerimizin tescili ile ilgili bazı sorunlar var. Spor kulüplerine tüzük değişikliği için verilen süre 26 Ekim'de dolacak. Süre konusunda TBMM’deki Siyasi Partilerin grupları ile görüştük. Sürenin 1 yıl daha uzatılması konusunda gelecek hafta yasa düzenlemesinin çıkmasını bekliyoruz. Desteklerinden dolayı tüm siyasi partilere, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

“BEKLE BİZİ ALMANYA, ÇILGIN TÜRKLER GELİYOR”

Sporun her kademesinde bulunduğunu ifade eden Bakan Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yıllarca spor sahalarında, salonlarında malzeme toplama, top taşıma, kulüp ve federasyon başkanlıklarımın ardından sonra şimdi de Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapıyorum. İşte bu amatör sevdasıdır. Bunun yolunu açan Sayın Cumhurbaşkanımıza, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 2002 yılından bu yana devam eden tesisleşme ile her spor branşında büyük başarılar kazandık, kazanmaya devam ediyoruz. A Milli Kadın Voleybol Milli Takımımız büyük başarılar kazandı. Kendilerinden 2024 Paris Olimpiyatları'nda derece bekliyoruz. Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ şu an burada kendisini ve ekibini kutluyorum. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası ülkemizde düzenlenecek. A Milli Futbol Takımımız 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Bekle bizi Almanya, çılgın Türkler geliyor. Türkiye spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Geçen yıl Amatör Spor kulüplerimize 366 Milyon lira yardım yapıldı. Bunu artırarak devam ettireceğiz."

Bakan Bak, amatör spor kulüp temsilcilerine çağrıda bulunarak kulüp sayısının artırılması, çocukların, gençlerin spor tesislerine getirilerek onların spora kazandırılması için gayret göstermelerini de isteyerek sözlerine son verdi. (Haber Merkezi)